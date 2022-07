Liguori: «Lecce in forma, ma mercato ancora lungo! Fiducia in Corvino»

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce primo avversario dell’Inter in campionato, ha parlato della condizione fisica della squadra e in breve anche del mercato

LA SITUAZIONE – Liguori ha parlato così attraverso i canali ufficiali del club: «La squadra è in forma, anche i nuovi si sono aggregati bene. Ho visto Colombo che si muoveva già benissimo. Siamo in una fase di costruzione, è un mercato molto lungo e un campionato strano. Bisogna avere pazienza e attendere. Sappiamo di avere dei professionisti come il Direttore Corvino e quindi attendiamo con piacere. La prima uscita sarà contro una bestia nera, ci aspettiamo una cornice di pubblico importante».