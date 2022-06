Pinamonti, la Salernitana fa sul serio e sfida il Monza! Inter attende – CdS

Pinamonti è un obiettivo non solo del Monza, ma anche della Salernitana che fa sul serio in vista della prossima stagione dopo l’incredibile salvezza. L’Inter resta in attesa.

NON SOLO MONZA – La Salernitana continua a insistere per Andrea Pinamonti, che l’Inter valuta proprio 20 milioni. Il ragazzo in Serie A ha già giocato 105 partite, segnando 24 reti. Il Monza sta facendo una corte spietata all’ex attaccante dell’Empoli e quindi c’è una corsa a due. Più defilate Fiorentina e Torino, sullo sfondo anche Ajax e Borussia Dortmund. L’Inter è in attesa e sa di dover far cassa prima o poi.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito