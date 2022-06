Dzeko, muro alla cessione. Lo scenario può cambiare solo in un caso – TS

Edin Dzeko potrebbe lasciare l’Inter. Il bosniaco però, secondo Tuttosport, non ha ancora aperto alla cessione

OCCASIONE – L’arrivo di Lukaku all’Inter rivoluzionerà il reparto offensivo della squadra nerazzurra. Tra i possibili partenti c’è anche Edin Dzeko. Il bosniaco però, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, non ha intenzione di essere trattato come un “pacco postale”: gli interessi di West Ham e Valencia non scaldano particolarmente il numero 9 nerazzurro. Lo scorso anno, spiega il quotidiano, il bosniaco ha fatto una scelta di campo: lasciare Roma per approdare all’Inter e provare a vincere lo scudetto. Gli scenari, però, potrebbero cambiare in caso di interesse della Juventus.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport