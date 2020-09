Pinamonti-Inter, ecco qual è il vero nodo! Si complica Godin-Cagliari – Sky

Pinamonti può fare ritorno all’Inter, che ha già un accordo con il Genoa (QUI le parole di Raiola). Luca Marchetti – intervenuto nel corso della diretta di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24” – svela qual è il vero nodo della trattativa. Intanto si complica sempre di più la cessione di Godin al Cagliari

NODI – Andrea Pinamonti può tornare all’Inter, ma rimane un grande nodo da sciogliere come sottolineato da Luca Marchetti: «Il ruolo di quarta punta all’Inter? O Ivan Perisic o Pinamonti. Il problema di Pinamonti è legato al passato calciomercato. L’Inter lo ha ceduto al Genoa con la promessa di poterlo riacquistare, quindi sull’accordo tra i due club ci sono pochi dubbi: da quel che sappiamo sarà un prestito con obbligo di riscatto, quindi con la possibilità per l’Inter di ripagare il cartellino al Genoa. Il vero nodo è tra l’Inter e Pinamonti perché rientrando ha solo un anno di contratto, quindi il club deve trovare un accordo con il giocatore e non sarà semplicissimo. A quel punto è possibile che rimanga e magari sarà Perisic ad andare via. Diego Godin? In realtà più passano le ore e più evidentemente sorgono dei problemi per la cessione d Godin al Cagliari, bisogna mettere a posto dei numeri importanti, quindi non c’è ancora un accordo complessivo tra i due club».