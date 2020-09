Barzaghi: “Inter, 2 giovani in partenza. 3 assenze significative con Lugano”

Matteo Barzaghi

L’Inter sta pensando non solo al mercato in entrata ma anche a quello in uscita, non senza difficoltà. Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24” – fa il punto sui nomi in partenza. Di seguito le sue dichiarazioni

USCITE – L’Inter, come sottolinea Matteo Barzaghi, ha assoluta necessità di cedere: «Ci sono Eddie Salcedo e Sebastiano Esposito che potrebbero andare in prestito. Giocatori in uscita? Diego Godin, Joao Mario, Matias Vecino, Henrique Dalbert e Marcelo Brozovic. Su Radja Nainggolan e Ivan Perisic è un discorso diverso, tra l’altro ieri Antonio Conte ha provato il croato a sinistra ma sappiamo che se dovesse andare via Dalbert l’Inter andrebbe su Marcos Alonso e quindi il titolare sarebbe lui. Ieri nella distinta spiccava l’assenza di Godin, così come quella di Antonio Candreva e Kwadwo Asamoah, altri due che possono partire. È un discorso complicato che vale per l’Inter ma un po’ per tutti perché si fa fatica sia a comprare che a vendere».