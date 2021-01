Pinamonti in orbita Benevento. Inter pronta a sostituirlo:...

Pinamonti in orbita Benevento. Inter pronta a sostituirlo: lo scenario – SM

Pinamonti è l’obiettivo principale del Benevento per rinforzare il reparto offensivo. Secondo “SportMediaset” in caso di partenza dell’attaccante, l’Inter andrebbe alla ricerca di un sostituto. Le ultime

PARTENZA – Andrea Pinamonti è richiesto dal Benevento. Secondo quanto riferito da “SportMediaset” nei prossimi giorni la società campana tornerà alla carica per l’attaccante classe ’99. L’Inter ha fatto una richiesta ben precisa al club sannita: i giallorossi, infatti, dovranno pagare interamente l’ingaggio del prodotto del vivaio nerazzurro. In caso di addio di Pinamonti i nerazzurri andrebbero immediatamente alla ricerca di un sostituto. I nomi sono quelli di Eder e di Graziano Pellè, di ritorno dall’esperienza in Cina.