Eriksen, sondaggi da club esteri. L’Inter ha una prioritÃ : le ultime – Sky

Eriksen, sondaggi da club esteri. L’Inter ha una priorità: le ultime – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

L’Inter, secondo quanto riferito da “Sky Sport”, attende novità sul fronte Christian Eriksen. Per il danese sono arrivati sondaggi da diversi club esteri

ULTIME – L’Inter, in questa sessione di mercato, dovrà autofinanziarsi: prima di acquistare serve cedere. Ecco perché la cessione di Christian Eriksen diventa fondamentale. Al momento non ci sono piste “calde”: diversi club, soprattutto dalla Premier League, tra cui il Wolverhampton, hanno richiesto informazioni sul centrocampista danese. Ma tale richiesta non si è ancora trasformata in un’offerta concreta. Il Tottenham, nelle ultime ore, si è fatto sotto per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. I nerazzurri, dal canto loro, attendono qualche offerta concreta che permetta alla società di non fare minusvalenza e di alleggerire il monte ingaggi.