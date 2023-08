Pereyra, occhio al colpo di coda Inter: arrivo in un caso – TS

Il nome di Roberto Pereyra non passa di moda per l’Inter: svincolato dopo la scadenza di contratto con l’Udinese, secondo Tuttosport potrebbe arrivare in nerazzurro in un caso.

COLPO A ZERO – Non è ancora da eliminare dalla lista il nome di Roberto Pereyra per l’Inter. Dopo la scadenza del contratto con l’Udinese, il giocatore è ancora libero. E potrebbe essere proprio lui ad arrivare in nerazzurro nel caso la trattativa per Lazar Samardzic finisca in un nulla di fatto.

Fonte: Tuttosport, Simone Togna