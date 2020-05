Pedullà: “Tonali, l’Inter si è mossa con Marotta. Il Brescia alla Juventus…”

Pedullà vede un duello all’orizzonte fra Inter e Juventus per Tonali. Sul centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia il giornalista, in collegamento da Roma per “Aspettando il weekend” su Sportitalia, dà Marotta come artefice dei primi contatti con Cellino.

DUELLO IN ESTATE? – Sul futuro di Sandro Tonali il giornalista Alfredo Pedullà è dell’idea che ci sia una squadra favorita sulle altre: «Prima scelta Juventus. Il discorso è a due, con tutto il rispetto per gli altri: è Juve o Inter. L’Inter si è mossa da febbraio in poi direttamente con Giuseppe Marotta, la Juve ha acceso i fari prima. Avrebbe voluto chiudere da gennaio ma il Brescia, come ha confermato Massimo Cellino in alcune dichiarazioni, provocatoriamente ha detto alla Juventus: “Ma lo vuoi far giocare subito in Champions League? No, e allora io me lo tengo fino a giugno”. La Juventus sicuramente ritiene Tonali prima scelta, a conferma del fatto che a centrocampo farà almeno un paio di operazioni».