Ceccarini: “Icardi obiettivo numero 1 Juventus. Lautaro Martinez-Inter…”

Icardi resta sempre nel mirino della Juventus. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ha parlato sia della punta del PSG sia dell’altro argentino Lautaro Martinez, per il quale l’Inter cerca di contenere le offerte del Barcellona.

PROPOSTE ARGENTINE – “La Juventus sta pianificando i suoi piani per la prossima stagione. Le novità principali potrebbero essere in attacco, dove i candidati alla partenza sono Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Il club bianconero non sembra però intenzionato a fare un investimento su un altro esterno offensivo, ma vorrebbe concentrare i suoi sforzi sulla prima punta. E qui l’obiettivo numero uno resta Mauro Icardi. C’è una scadenza importante che è il 31 maggio, entro la quale il PSG potrà riscattare Maurito a settanta milioni di euro. Se questo accadrà la Juventus proverà poi a iniziare una trattativa con il club parigino. Se dovesse andare via anche Higuain, i bianconeri potrebbero puntare su un giovane di prospettiva. Intanto la Juventus è sempre in pole position per Sandro Tonali. Sarà fondamentale anche la volontà del giocatore, ma l’operazione è molto avviata. Anche l’Inter non sta a guardare ed è molto attenta a tutte le occasioni che il mercato potrebbe offrire. Su Lautaro Martinez il Barcellona ha fatto capire di poter arrivare a un’offerta di ottanta milioni di euro inserendo anche Nélson Semedo, ma al momento è una proposta che non soddisfa i nerazzurri. Possibile che il club catalano nei prossimi giorni torni all’assalto modificando la sua offerta”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini