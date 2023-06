Pedullà: «Onana sbloccherebbe il mercato dell’Inter. Azpilicueta…»

Pedullà spiega quali sono le priorità per l’Inter e il modo più adeguato per raggiungere gli obiettivi di mercato. Così il giornalista, opinionista di Sportitalia, parla di Onana e degli altri nomi caldi.

SBLOCCARE – Alfredo Pedullà mette in luce alcuni punti delle trattative dell’Inter. Di seguito le parole dell’esperto intervenuto nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”: «Se la trattativa di Onana andasse in porto per l’Inter significherebbe sbloccare tutto il mercato. Non soltanto Frattesi ma anche e soprattutto Lukaku, Trubin e la possibilità di scegliere il secondo portiere. Se nel giro di 4-7 giorni incassa questi soldi il mercato dell’Inter prende quella direzione. Azpilicueta era soltanto un’idea e una disponibilità, non ci sono stati motivi personali nella scelta del calciatore. Evidentemente l’Atletico Madrid ha fatto l’offerta che doveva fare e l’ha convinto. Questa non è una preoccupazione per l’Inter perché ha già fatto un’operazione in difesa con Bisseck. Al momento l’Inter ha quattro scadenza immediate più importanti: risolvere Onana e Brozovic, chiudere per Frattesi e andare su Lukaku».