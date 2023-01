Pedullà: «Dzeko dichiarazioni chiare, trattativa semplice per l’Inter»

Edin Dzeko ha deciso con un gol il big match di ieri contro il Napoli. Secondo Alfredo Pedullà, la trattiva per il rinnovo non sarà troppo complicata.

VOLONTÀ – Il rinnovo di Edin Dzeko non dovrebbe essere una trattiva complicata. Queste le parole di Alfredo Pedullà a riguardo: «Si tratta di una trattativa semplice secondo me. Perché c’è la reciproca volontà. Perché è un rimpianto della Roma, bisogna dirlo. Ha rilasciato della dichiarazioni che fanno capire che non vede l’ora di firmare. Anche ieri ha dimostrato di essere un grande attaccante. Per Dzeko penso sia solo un passaggio burocratico e formale e si legherà di nuovo all’Inter». Il bosniaco potrebbe dunque rimanere ancora all’Inter.