Bergomi: «L’Inter recuperi anche Correa, ieri non bene! Lukaku determina»

Bergomi vede segnali incoraggianti dalla vittoria dell’Inter ieri per 1-0 contro il Napoli. Ospite della trasmissione Calciomercato – L’Originale, su Sky Sport, l’ex capitano si sofferma su Correa e Lukaku come condizione.

IN RIPRESA – Giuseppe Bergomi vede buoni segnali dopo l’1-0 di ieri: «Questa vittoria dà autostima, rilancia l’Inter ma anche la Juventus e il Milan che hanno accorciato. Mancano ventitré partite: sono tantissime, anche con otto punti di vantaggio non hai nessuna certezza. L’Inter doveva vincere, è rientrata con questa vittoria. Romelu Lukaku? Ha determinato. Nel primo tempo ha avuto due occasioni, poi c’è la giocata per Edin Dzeko che serve Matteo Darmian. Una volta arriva a tirare in porta: con queste squadre che vengono a Milano, giocano con coraggio e hanno il 70% di possesso palla lui crea sempre difficoltà. Magari troverà maggiori problemi con le difese che si chiudono, però in coppia può far bene. Se recupera anche Joaquin Correa, che ha avuto tanti problemi e ieri non è entrato bene, l’Inter ha quattro attaccanti di valore».