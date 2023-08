Pavard-Inter, accordo! Col Bayern Monaco una distanza da colmare

L’Inter cerca di ottenere il sì del Bayern Monaco anche per Pavard, dopo aver già preso Sommer. Dalla Germania si è parlato di un’offerta migliorata dei nerazzurri, ma il giornalista Pedullà rivede le cifre.

SITUAZIONE DIFFERENTE – Se in Germania si parla di nuova offerta dell’Inter al Bayern Monaco per Benjamin Pavard, in Italia c’è qualcosa di diverso. Alfredo Pedullà comunica come, stando a quanto ha appreso, l’Inter oggi non ha alzato l’offerta a trentacinque milioni, ma arriva a trenta bonus compresi con base fissa a circa venticinque. La richiesta del Bayern Monaco per Pavard è inferiore, trentacinque milioni anziché quaranta più bonus. C’è, in ogni caso, ancora qualcosa da sistemare prima di avere l’OK per il trasferimento. Con Pavard è già in vigore un accordo, l’augurio è che la volontà del difensore faccia la differenza.