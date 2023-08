Pavard, nuova offerta dell’Inter! La valutazione col Bayern Monaco

L’Inter procede spedita per regalare Pavard a Inzaghi. Oggi presentata una nuova offerta al Bayern Monaco, con l’obiettivo di ottenere il sì del club tedesco dopo Sommer.

SI TRATTA – Questo pomeriggio, in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha apertamente parlato di Benjamin Pavard come obiettivo dell’Inter. In attesa delle formazioni ufficiali della partita che inaugura la Bundesliga stasera (ore 20.30), Werder Brema-Bayern Monaco, dalla Germania arriva la notizia di una nuova offerta. Sky Sport DE informa come l’Inter abbia offerto al Bayern Monaco una cifra vicina a trentacinque milioni, bonus compresi. La richiesta dei bavaresi per Pavard resta quaranta milioni più bonus, nonostante il giocatore sia in scadenza al 30 giugno 2024, ma la trattativa prosegue.