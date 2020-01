Pasqualin: “Mercato invernale non cambia. Inter? 3 nomi per il salto”

Il mercato invernale difficilmente si dimostra decisivo per le sorti stagionali. Tuttavia, due acquisti possono bastare all’Inter per fare un decisivo passo in avanti. Questo il pensiero del procuratore Claudio Pasqualin ai microfoni di “Radio Sportiva”.

TRE NOMI – Difficilmente il mercato invernale porta in dote alle squadre forze così decisive nelle sorti finali di una stagione, secondo Claudio Pasqualin. Le squadre vengono costruite nel profondo durante la sessione estiva, come fatto dall’Inter con il nuovo tecnico Antonio Conte. Tuttavia, ai nerazzurri possono bastare tre nomi “nuovi” per colmare definitivamente il gap con la Juventus. Uno di questi nomi è già in casa: si tratta del recupero di Alexis Sanchez. Infortunatosi durante la sosta di ottobre, il cileno finora ha raccolto solo 4 presenze ed 1 gol con l’Inter, obbligando Romelu Lukaku e Lautaro Martinez agli straordinari. Assieme a Stefano Sensi e Nicolò Barella, Sanchez è tornato a disposizione di Conte, che ha di nuovo un organico (quasi) completo. Gli altri due nomi, invece, potrebbero arrivare dal mercato. Ecco il punto di Pasqualin: «Storicamente il mercato di gennaio non decide le sorti del campionato. Però questa Serie A è molto equilibrata e incerta, quindi la verità del mercato invernale che non decide può essere modificata. A fronte di una Juventus che non cambierà niente, ci può essere l’Inter che tra Arturo Vidal, Olivier Giroud e il ritorno di Sanchez può fare un salto in avanti».