FOTO – Sensi verso il ritorno dal 1′ in Napoli-Inter?

Stefano Sensi non parte titolare da Inter-Juventus del 6 ottobre scorso. L’infortunio subito in quella partita l’ha costretto a quasi tre mesi di stop, esclusi scampoli di partita contro Borussia Dortmund e Genoa. In vista di Napoli-Inter, il centrocampista è sempre più vicino al ritorno dal 1′: ecco il suo messaggio.

SCALPITANTE – Stefano Sensi sta scalpitando per tornare a calcare il campo di gioco con la maglia dell’Inter. Dal 6 ottobre, giorno dell’infortunio subito contro la Juventus, il centrocampista ha disputato a malapena 41 minuti: 22 nella sconfitta contro il Borussia Dortmund, e 19 nella ripresa contro il Genoa, prima della sosta natalizia. Se contro i tedeschi il suo ingresso era sembrato una forzatura per trovare il pareggio, contro i rossoblu si sono viste cose diverse. Sensi è sembrato in condizione, e ha provato anche un paio di tiri dalla distanza, com’era solito a fare ad inizio stagione. Antonio Conte spera di averlo recuperato definitivamente: la sensazione è che, se non ci saranno indicazioni contrarie, Sensi potrà partire titolare contro il Napoli (lunedì 6 gennaio, ore 20.45). Ecco il messaggio del numero 12 dopo l’allenamento odierno: “VERSO NAPOLI-INTER 🔥⚫️🔵 @Inter #12”.