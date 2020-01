Vidal tornato ad allenarsi a Barcellona: “Di nuovo a casa”. Inter alla finestra

Vidal è tornato a Barcellona ed è subito sceso in campo per allenarsi con la squadra. Il cileno, attraverso il proprio account Twitter, ha postato due foto della sessione odierna con un messaggio che sembra distendere i toni con il club catalano dopo la denuncia per premi non pagati. L’Inter continua ad attendere novità

TONI DISTESI IN ATTESA DI NOTIZIE – Arturo Vidal distende i toni con il Barcellona: “Di nuovo a casa“. Questo il messaggio social del cileno, che è tornato ad allenarsi con la squadra dopo le feste e soprattutto dopo la denuncia fatta al club. Il 2020 del centrocampista tanto agognato dall’Inter di Antonio Conte comincia quindi come era finito, a disposizione di Ernesto Valverde. In attesa di notizie decisive in un senso o nell’altro nelle prossime ore. Da capire infatti la posizione della società blaugrana in merito a una possibile cessione. Ricordando che fino a questo momento i catalani non hanno mai aperto a un addio, a maggior ragione dopo la partenza in prestito di Carles Alena al Betis Siviglia. Non resta che attendere, il mercato di gennaio è appena cominciato. Conte e l’Inter sperano in un’apertura da Barcellona. Di seguito il tweet di Vidal.