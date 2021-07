Oristanio, futuro stile Mulattieri? Intanto l’Inter piazza un colpo in prospettiva – SI

Oristanio nei prossimi giorni conoscerà la sua prossima destinazione. L’Inter ha ricevuto diverse proposte per il suo talentuoso attaccante ma la scelta non è ancora stata presa. Come riportato da “Sportitalia”, si fa largo la pista estera. Intanto arriva un baby difensore dalla SPAL

GIOVANI TALENTI – Terminata l’esperienza nel Campionato Primavera 1, Gaetano Oristanio è pronto al salto tra i professionisti. Per l’attaccante classe 2002 si prospetta un anno di prestito, probabilmente all’estero. Oristanio piace molto al Volendam, la squadra olandese che nell’ultima stagione ha ottenuto con la stessa formula Samuele Mulattieri (vedi dichiarazioni). Nel frattempo l’Inter ha concluso un acquisto per il proprio Settore Giovanile. Dalla SPAL arriva il difensore centrale sloveno Samo Matjaz. Si tratta di un classe 2004, quindi un profilo ancora Under-18. L’Inter piazza il colpo in prospettiva Matjaz, sulle cui tracce c’era anche il Torino.