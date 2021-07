Dalbert, non solo Cagliari e Trabzonspor: spunta terza soluzione per l’Inter

Dalbert è uno dei principali esuberi in uscita per l’Inter. Dopo che l’opzione Trabzonspor sembra essere tramontata (vedi articolo) ora spunta una terza soluzione, assieme al Cagliari (vedi articolo).

INSOLITAMENTE RICHIESTO – Dalbert Henrique, nonostante una carriera in flessione dal suo arrivo all’Inter nel 2017, continua ad avere ammiratori. La prima squadra interessata era il CSKA Mosca, che però ha troppi stranieri e non può tesserarlo: da scartare. Poi è arrivato il Trabzonspor, che stando a quanto riportato ieri il giocatore ha rifiutato. Quindi, nelle ultime ventiquattro ore, è toccato al Cagliari, che permetterebbe a Dalbert di rimanere in Serie A. C’è una terza soluzione per l’Inter, e arriva dalla Grecia. Secondo Fotomaç la concorrente reale per il Trabzonspor è l’Olympiakos, alla ricerca di un terzino sinistro. Tuttavia l’offerta del club del Pireo per Dalbert è inferiore a quella turca (si parla di sette milioni di euro da parte del Trabzonspor), perciò appaiono basse le possibilità che il trasferimento vada a buon fine. La speranza dell’Inter resta quella di piazzarlo.