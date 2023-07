Onana, nuovo incontro tra Inter e Manchester United in settimana

L’Inter e il Manchester United si incontreranno nuovamente per la possibile operazione di André Onana: il club nerazzurro ritiene insufficiente l’offerta ricevuta. Il punto di Fabrizio Romano.

NUOVO INCONTRO − Queste le ultime novità riferite da Fabrizio Romano su Twitter in merito ai contatti per André Onana: «Il Manchester United e l’Inter hanno in programma un nuovo contatto diretto per André Onana. L’Inter si aspetta che il Manchester United faccia nuovamente un’offerta. Le trattative continueranno questa settimana poiché l’offerta di apertura di 34 milioni di sterline più 5 milioni di sterline segnalata in mattinata non è sufficiente per convincere l’Inter».