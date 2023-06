Onana frenato da… De Gea: esigenza Manchester United − CdS

André Onana è corteggiato dal Manchester United, che al momento però non può affondare il colpo per il portiere dell’Inter. De Gea lo impedisce

NO AFFONDI − L’Inter aspetta una proposta dal Manchester United per Onana. I Red Devils lo hanno messo nel mirino come prossimo numero della prossima stagione. Ma per affondare il colpo, prima dovranno cercare una soluzione con De Gea. Il portiere spagnolo, a Manchester dal 2011, ha il contratto in scadenza e può essere liberato a zero. Ma dall’Inghilterra arrivano voci anche di un accordo imminente sul rinnovo a cifre sensibilmente ridotte rispetto a quelle attuali. Dunque, la situazione è continuo divenire. Ma al momento tra Onana e il Manchester United c’è un semaforo giallo di attesa. L’Inter comunque non scenderà sotto la richiesta di almeno 50 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno