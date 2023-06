Onana convince con l’Inter, ma resta un punto interrogativo – Sky

Onana ieri ha concluso la sua prima stagione all’Inter – molto positiva – e non è scontato che possano essercene altre, almeno secondo Sky Sport 24. Baiocchini ipotizza una possibile cessione per il portiere.

RISCHIO PARTENZA? – Manuele Baiocchini ha dubbi sulla permanenza di André Onana: «È un grande punto interrogativo, perché è arrivato a costo zero. Si dice possa avere delle offerte importanti, in Inghilterra si parla del Chelsea. Se l’Inter dovesse fare una cessione importante in apertura di mercato potrebbe essere Onana, che ieri non ha chiuso (vedi articolo). A quanto? I prezzi li fanno le società, però immagino venticinque-trenta milioni. Ma non faccio io il direttore sportivo. Qualunque cifra sarebbe tutta plusvalenza, perché l’Inter Onana l’ha preso a costo zero. Tante squadre italiane devono incamerare soldi per poi fare mercato, poi non so se i discorsi di Romelu Lukaku fra Inter e Chelsea (vedi articolo) possano incrociarsi con Onana».