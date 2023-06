Lukaku torna al Chelsea ma idea Inter chiara. Correa in vendita – Sky

Il 30 giugno scadrà il prestito di Lukaku all’Inter, con l’attaccante che – almeno formalmente – farà ritorno al Chelsea. Da Sky Sport 24, Baiocchini parla della sua posizione e di quella del deludentissimo Correa, ieri nemmeno utilizzato in finale di Champions League.

SI CAMBIA! – La situazione sull’attacco dell’Inter spiegata da Manuele Baiocchini: «Per il momento la certezza ce l’abbiamo solo su uno. Su quattro attaccanti c’è Lautaro Martinez, salvo clamorose offerte. Gli altri potrebbero andare via tutti: per Romelu Lukaku scade il prestito col Chelsea e torna alla base. Non ha fatto una grande stagione, ma l’idea di Lukaku e dell’Inter è andare avanti a determinate condizioni. Lui vuole rimanere all’Inter, che vuole tenere Lukaku ma a condizioni favorevoli come il rinnovo del prestito a cifre più contenute, l’anno scorso pagò otto milioni. La trattativa non è facile, non è scontata e non è detto che Lukaku rimarrà la prossima stagione. Il discorso su Edin Dzeko è che l’Inter potrebbe anche tenerlo, a cifre simili agli ultimi anni, solo che lui chiede cifre importanti. Ha un’offerta ricca dal Fenerbahçe, un biennale. Poi Joaquin Correa, che non ha mai reso per i trentadue milioni spesi dalla società e per quello che voleva Simone Inzaghi. Dovesse arrivare un’offerta importante per Correa sarebbe valutata».