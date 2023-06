Onana: «Avremmo meritato di vincere! Futuro? Felice all’Inter»

Onana ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Manchester City-Inter, finale di Champions League che ha visto trionfare la squadra di Guardiola

DELUSIONE – Queste le parole di Onana: «Io penso che abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati sfortunati, abbiamo avuto occasioni da gol nitide. A questi livelli se non segni non vinci. Penso che siamo stati sfortunati questa sera però sono contento per il lavoro della squadra, il sacrificio e lo sforzo. Se lavoreremo così torneremo a questi livelli e sicuramente la prossima volta vinceremo. Lautaro Martinez? Gli ho detto che il calcio è così, il calcio è duro è ingiusto. Non dobbiamo guarda il singolo episodio. Avremmo meritato di vincere, ora è difficile da mandare giù ma torneremo. Futuro? Non lo so, la verità è a questi livelli non si sa come si può andare. Io sono felice qui, non ho nessun problema, farò quello che mi dirà l’Inter».