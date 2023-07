Onana, avventura all’Inter al capolinea: c’è l’ultimo saluto − Sky

Onana pronto a salutare i propri compagni. L’Inter ha definito la sua cessione, nelle prossime ore volerà al Manchester United

AI SALUTI − Primo giorno vero e proprio di ritiro Inter, ma ultimo per André Onana. Proprio in tempo per salutare di persona i vari Barella, Calhanoglu e tutti gli italiani. Onana saluta l’Inter dopo una sola stagione per volare al Manchester United. Come riferisce Sky Sport 24, tramite Matteo Barzaghi, i due club hanno raggiunto un accordo. Affare complessivo da oltre 50 milioni di euro. Nelle prossime ore volerà in Inghilterra per le visite mediche di rito.