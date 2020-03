Omer Beyaz-Inter, talento alla Messi. 2003, piace a tutti: che concorrenza!

Omer Beyaz è un talento molto seguito in Europa, dopo un ottimo percorso con la maglia del Fenerbahce. In patria, il classe 2003 è paragonato a Messi per caratteristiche fisiche e (con le dovute proporzioni) tecniche. Occhio al pressing dell’Inter, come riporta “Calciomercato.com”

BAGARRE PER IL TALENTO – L’Inter pone costante attenzione ai migliori talenti sul panorama internazionale. Omer Beyaz fa parlare di sé per la giovane età abbinata a numeri di classe pura e un gran numero di gol nelle selezioni giovanili. Certamente il suo percorso dovrà essere testato in palcoscenici importanti prima di reggere il paragone con Messi, ma tutte le big sono in allerta. Il suo contratto è in scadenza e il classe 2003 valuta l’approdo in Europa. Non ci sono solo i nerazzurri: occhio a Barcellona (qui le ultime su Lautaro Martinez), Real Madrid e Bayern Monaco.