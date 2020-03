Coronavirus, perdite ingenti per il Barcellona: e Lautaro Martinez?

La crisi del Coronavirus potrebbe causare perdite ingenti al Barcellona costretto a rinviare parecchi investimenti programmati, una situazione che potrebbe portare il club catalano a lasciar perdere Lautaro Martinez e altri grandi colpi ipotizzati per la prossima estate

La pandemia di Coronavirus, quando sarà finita, lascerà parecchi danni economici e il calcio non farà eccezione. Il Mundo Deportivo riporta che oggi si riunirà la Giunta Direttiva del Barcellona per discutere dei danni che lo stop del calcio spagnolo e continentale farà ai bilanci del Barcellona e la situazione non sembra essere particolarmente rosea. Gli incassi della Champions e del botteghino del Camp Nou sono definiti “vitali” per il club catalano che potrebbe decidere di congelare gli investimenti previsti nei prossimi mesi. Una decisione che riguarderà sicuramente anche il mercato e qui entra in gioco anche Lautaro Martinez. Allo stato attuale delle cose pare infatti molto improbabile che il Barcellona possa permettersi di spendere tra pochi mesi i 111 milioni della clausola rescissoria dell’attaccante argentino per il quale l’Inter, a sua volta, difficilmente farà sconti