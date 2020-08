Nolla (Dir. Mundo Deportivo): “Messi? Intenzioni del Barcellona chiare”

Condividi questo articolo

Lionel Messi Barcellona

Santi Nolla, direttore del “Mundo Deportivo”, ha concesso alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport 24” in cui ha parlato della situazione di Lionel Messi, intenzionato a lasciare il Barcellona e sulle cui tracce c’è anche l’Inter

INTENZIONI DEL BARCELLONA – Santi Nolla espone la posizione del Barcellona riguardo a Lionel Messi: «Il Barcellona non vuole vendere Messi, accetta solo il pagamento della clausola di 700 milioni e non è disposto a trattare. Vorrebbe i soldi della cessione di Messi per investire, ma non è disposto a trattare. Possibile che lunedì ci sia qualche notizia più precisa».