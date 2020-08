Kanté-Inter: le richieste del Chelsea, possibile una contropartita – SM

Condividi questo articolo

Photo 183390664

N’golo Kanté è il grande obiettivo per il centrocampo dell’Inter. Le richieste del Chelsea sono alte, i nerazzurri potrebbero inserire una contropartita

Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte ha indicato con chiarezza il grande obiettivo per il centrocampo dell’Inter nella prossima stagione ed è N’golo Kanté del Chelsea. Il club londinese lo considera sacrificabile, ma vorrebbe far cassa anche alla luce del grande mercato in entrata che ha fatto fino a questo momento. La valutazione è di 50 milioni di euro, troppi per l’Inter che vorrebbe inserire una contropartita: si fa il nome di Milan Skriniar.