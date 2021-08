Nandez all’Inter ‘sbloccato’ da Rog e Nainggolan (con ingaggio pagato): le ultime

Nandez è la prima scelta dell’Inter perché può giocare in due ruoli e colmerebbe più di una lacuna nella rosa nerazzurra. Il jolly uruguayano del Cagliari ha scelto di continuare la sua carriera a Milano e fa il tifo per l’accordo definitivo nelle prossime ore. Rog e Nainggolan “aiutano” ad andare verso la direzione sperata ormai da tutti, nonostante le divergenze economiche

NON SOLO NANDEZ – Giornata importante per il mercato dell’Inter, che attende aggiornamenti soprattutto sul fronte Nahitan Nandez. Previsto per oggi l’incontro con il Cagliari, che nel frattempo ha deciso di accelerare per riportare Radja Nainggolan in Sardegna. Dopo una fase di stallo nella trattativa, come riportato da “Sky Sport”, il centrocampista belga dovrà sostituire Marko Rog, che dovrà stare fermo a lungo dopo l’infortunio rimediato negli ultimi giorni. Ma non c’è solo il centrocampista uruguayano nel menù nerazzurro, che non vuole farsi trovare impreparata nonostante la fiducia di concludere l’operazione.

CIFRE DELL’OPERAZIONE – La fumata bianca per Nandez, proprio grazie all’infortunio di Rog, secondo “Sport Mediaset” può arrivare già nelle prossime ore. E a sbloccare l’operazione sarà il ritorno in prestito di Nainggolan al Cagliari. L’Inter pagherà due terzi dell’ingaggio del 33enne belga (poco più di 2.7 milioni di euro netti, ndr). Nandez, invece, si trasferirà a Milano in prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre finali dovrebbero toccare almeno i 28 milioni complessivi: 2 per il prestito e 26 più bonus per il riscatto. Il Cagliari dirà finalmente sì a questa proposta?

PIANO B A DESTRA – Qualora si verificassero nuovi problemi nella trattativa tra Inter e Cagliari, in casa nerazzurra si tiene sempre calda l’alternativa a Nandez, che comunque resta la priorità. E l’alternativa è Hector Bellerin dell’Arsenal (vedi aggiornamento). Se dovesse esserci ancora una distanza notevole tra domanda e offerta per Nandez, l’Inter potrebbe virare con decisione sull’esterno destro spagnolo. Bellerin è il piano B dell’Inter, oggi: sono le ore di Nandez.