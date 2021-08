VIDEO – Brozovic incalza Barella appena tornato all’Inter: «Bare, dove sei?»

Brozovic e Barella di nuovo insieme. Per rivederli in campo servirà ancora qualche minuto in allenamento e qualche giorno in partita, intanto i due centrocampisti dell’Inter danno spettacolo in modalità relax. Relax forse più per il croato che per l’italiano, appena rientrato a Milano dopo le meritate vacanze estive…

LA COPPIA CHE SCOPPIA (A RIDERE) – L’attesissimo ritorno di Nicolò Barella ad Appiano Gentile (vedi focus) non passa inosservato. E il “bentornato” all’Inter glielo dà l’amico e compagno di reparto Marcelo Brozovic, a modo suo. Il centrocampista croato riprende da dove si erano lasciati prima del rompete le righe post-Scudetto. Il canovaccio è lo stesso, la domanda pure: «Bare, dove sei?». Scoppiano a ridere entrambi ma l’insofferenza di Barella in volto è tutta un programma: «Ma no, lasciami in pace!». Di seguito il video pubblicato da Brozovic sui propri account social.

