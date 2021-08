Lautaro Martinez, altro che Premier: solo Liga! E l’Inter alza il prezzo – SM

Lautaro Martinez ha le idee chiare. Ma lo stesso può dirsi per l’Inter, che sicuramente non vuole svendere il suo attaccante argentino. Come riportato da “Sport Mediaset” nel TG in onda su Italia 1, soddisfare le richieste nerazzurre non sarà facile e le minacce possono arrivare solo dalla Spagna

PALETTI PRECISI – Il futuro di Lautaro Martinez è ancora in dubbio ma le alternative lontane da Milano non scaldano, oggi. L’attaccante argentino ha intenzione di accettare solo un’eventuale proposta dalla Spagna (Atletico Madrid, Barcellona o Real Madrid, ndr), bocciando la pista Inghilterra (Arsenal e Chelsea su tutte, ndr). Secondo quanto raccolto da “Sport Mediaset”, l’Inter fissa un prezzo ben più alto di quello ipotizzato ieri da “Sky Sport” (vedi articolo): per cedere Lautaro Martinez servono almeno 90 milioni di euro. Una cifra importante e difficile da soddisfare in questo mercato perfino per i club della Liga, a differenza di quelli della Premier League. Anche per questo, l’impressione è che presto le parti si incontreranno nuovamente per discutere le basi del rinnovo. Ricordiamo che l’attuale contratto di Lautaro Martinez è in scadenza il 30 giugno 2023 e l’attaccante argentino percepisce 2.5 milioni netti annui.