Morata-Inter, Atletico Madrid non farà sconti: partirà solo in un caso − Sky

Morata piace all’Inter, che vorrebbe anche provare ad affondare per lui, ma l’Atletico Madrid ha fatto sapere che non farà sconti. L’attaccante partirà solo in un caso. Le ultime di Sky Sport.

SENZA SCONTI − Morata vuole tornare in Serie A. Per l’Atletico Madrid, però, l’attaccante non è in vendita ma può partire solo in un caso. Ovvero se verrà pagata la clausola rescissoria da 20,5 milioni di euro. L’Inter vorrebbe chiudere a una cifra intorno ai 15 milioni di euro. E non vorrebbe pagare una clausola rescissoria perché i soldi dovrebbero essere versati. Ma per il club spagnolo, al momento, non sembrerebbero esserci margini di manovra diversi.