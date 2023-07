Croci-Torti (all. Lugano): «Complimenti all’Inter! Ma potevamo fare gol»

Croci-Torti, allenatore del Lugano, ha parlato così dopo l’amichevole disputata in allenamento congiunto ad Appiano Gentile.

ALLENATORE LUGANO − Mattia Croci-Torti, tecnico del Lugano, ha parlato così al termine dell’amichevole in allenamento contro l’Inter: «Avrei voluto che il Lugano non finisse a zero, soprattutto dispiace per il finale viste le tante occasioni create. Chiaramente grande rispetto per l’Inter, che non si discute nonostante siano gli inizi. Non è tanto la sconfitta a preoccupare, ma l’aver chiuso senza reti all’attivo visto che c’è stata la possibilità. Per l’inizio del campionato tra 7 giorni, siamo consapevoli di avere ancora cose da migliorare. E queste partite ci servono per capire dove migliorare proprio per il debutto in campionato. All’Inter facciamo i complimenti perché nonostante l’ampio turnover e la scarsa condizione di gran parte degli atleti resta una signora squadra. È un privilegio poterli affrontare».