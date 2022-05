Mkhitaryan-Inter, contatti già avviati e Roma avvisata! Ecco le prossime mosse – Sky

Mkhitaryan è sempre un nome caldo per il mercato in entrata dell’Inter. Il calciatore è in scadenza con la Roma e proprio come Edin Dzeko la scorsa stagione, potrebbe trasferirsi a parametro zero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società di Viale della Liberazione ha avvisato la dirigenza giallorossa.

IN TRATTATIVA – Henrikh Mkhitaryan presto ufficializzerà la sua scelta, dunque se continuare la sua esperienza in giallorosso oppure lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Secondo quanto riferito da Sky, l’Inter dal canto suo ha già comunicato alla Roma che è iniziata ufficialmente una trattativa verbale tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del centrocampista armeno. Non si è entrato ancora nello scritto, perché è chiaro che ci vogliono anche dei tempi tecnici. Nei prossimi giorni la Roma potrebbe rilanciare con una nuova offerta per il rinnovo oppure abbandonare definitivamente la pista.