Agostini: «Inter-Cagliari? Noi stanchi! Però da loro manca un rosso»

Agostini dopo la sfida con l’Inter terminata in pareggio (3-3), ma che è valso comunque il passaggio del turno per i nerazzurri, su Sportitalia commenta deluso il risultato.

IL COMMENTO – Alessandro Agostini dopo Inter-Cagliari ha analizzato così la partita su Sportitalia: «Non è successo niente di particolare, abbiamo subito il gol e ci siamo abbassati troppo. È subentrata anche un po’ di stanchezza della gara scorsa, ma non meritavamo questa sconfitta. Non mi lamento mai, però stavolta devo dire che sarebbe anche opportuno applicare il regolamento, altrimenti diventa difficile. Mi riferisco alla mancata espulsione del portiere dell’Inter. La crescita di questa squadra è fuori dubbio, il risultato è straordinario e complimenti ai ragazzi. Peccato, ma ci riproveremo. Mio futuro? Non lo so, aspettavo questa partita. Vedremo».