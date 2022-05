Mkhitaryan-Inter, attesa reazione Roma. Una certezza sulla valutazione – Sky

In giornata si è dato per fatto l’arrivo di Mkhitaryan all’Inter a parametro zero per la prossima stagione (vedi articolo). Per Sky Sport la Roma ha ancora una sorta di ultima parola, che definirà il futuro dell’armeno.

ATTESA RISPOSTA – Per Henrikh Mkhitaryan l’Inter è un’opzione forte: può restare in Serie A, dopo le tre stagioni con la maglia della Roma. I giallorossi però non hanno ancora deciso di lasciar partire l’armeno a parametro zero. Come riporta Angelo Mangiante, in collegamento per Sky Sport 24, la questione Mkhitaryan sarà analizzata direttamente da Dan e Ryan Friedkin, i proprietari del club. C’è una certezza: non hanno intenzione di cedere i big, o in questo caso di farli andare via in scadenza di contratto. Se dovessero quindi ritenere Mkhitaryan tale per la Roma è possibile che trovino le risorse economiche per proporgli un rinnovo di contratto, rispondendo all’Inter.