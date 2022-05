Teotino: «L’Inter ha un po’ buttato via lo scudetto. Il Milan dava possibilità»

Teotino, ospite di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha commentato la fine della Serie A, col Milan che ha vinto il campionato con due punti di vantaggio sull’Inter. Che, per il giornalista, ha sprecato tanto.

L’EPILOGO – Gianfranco Teotino dà la preferenza al Milan: «Hanno vinto i migliori, sono stati più bravi. Chi ha perso non l’ha regalato, a partire dalla Juventus che a inizio stagione era la rosa più completa col monte ingaggi più alto di tutti. Inter, Napoli e Roma sono state meno brave del Milan, che l’ha conquistato meritatamente. La partita chiave è stata il derby di ritorno: se il Milan non fosse riuscito a capovolgere il risultato nel finale non so cosa sarebbe successo».

LO SPRECO – Teotino prosegue: «Per come si era messa a un certo punto il campionato l’Inter l’ha un po’ buttato via. Avrebbe potuto gestire meglio prima il grande vantaggio che aveva in classifica, poi nel finale la possibilità che il Milan aveva dato con quei due pareggi consecutivi con Bologna e Torino. Invece, perdendo a Bologna, ha perso quella possibilità. Ha molte responsabilità per non aver vinto questo campionato l’Inter, ma alla fine il Milan ha vinto meritatamente».