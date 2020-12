Milik, ci prova anche l’Atletico Madrid: tanti club sull’attaccante del Napoli

Arkadiusz Milik Napoli

Arek Milik, attaccante del Napoli, è un’idea di mercato non solo dell’Inter, ma anche dell’Atletico Madrid nel corso della sessione di mercato di gennaio

INDISCREZIONE – Arek Milik non è un’idea di mercato solo dell’Inter, magari nell’ambito di uno scambio. Secondo quanto riportato da AS, sull’attaccante del Napoli si potrebbe far avanti di nuovo anche l’Atletico Madrid, dopo il tentativo andato a vuoto in estate. Infatti a seguito dell’infortunio di Diego Costa e del fatto che Luis Suarez è fermo ai box, causa Covid, l’allenatore dei Colchoneros, Diego Pablo Simeone, sarebbe alla ricerca di un nuovo centravanti. Per il club spagnolo il polacco sarebbe l’obiettivo principale nel corso della finestra di mercato di gennaio. Su Milik ci sarebbero anche Everton e Tottenham.

