Milenkovic si allontana sempre più dall’Inter: il piano della Fiorentina – CdS

Con il passare dei giorni sembra sempre meno probabile che Milenkovic possa vestire la maglia dell’Inter. Sul Corriere dello Sport stamattina in edicola si segnalano le strategie della Fiorentina per non perderlo.

UN ALTRO RINNOVO – Nikola Milenkovic un anno fa aveva prolungato il contratto fino al 2023, per non andare a scadenza lo scorso giugno e fare così un favore alla Fiorentina. Quest’estate i viola non hanno però ricevuto offerte soddisfacenti e ora pensano a un altro rinnovo, stavolta più duraturo, col giocatore stizzito per essere stato ritenuto seconda scelta dai grandi club. Venerdì, come afferma il Corriere dello Sport, la società toscana lo ha spiegato all’agente di Milenkovic, Fali Ramadani. La volontà della Fiorentina è rinnovare, non perderlo e soprattutto fare in modo che il serbo non vada via a inizio stagione. L’Inter, alla pari della Juventus, non ha affondato e ha solo pochi giorni per farlo. In caso di rinnovo contratto da tre milioni netti, che possono salire a quattro coi bonus, per un triennale. Altrimenti due milioni e ottocentomila, più o meno quanto Milenkovic guadagna ora, ma con una clausola rescissoria.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Giannattasio