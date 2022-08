Digitalbits-Inter, dialogo prosegue. Il club chiede certezze: lo scenario – TS

Continua il dialogo fra Digitalbits e l’Inter, per superare i problemi sorti nelle ultime settimane. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro chiede rassicurazioni concrete

PROBLEMA? – Sono ben noti i problemi di Digitalbits, nuovo main-sponsor dell’Inter, colpito dalla crisi del mercato delle cryptovalute. Secondo Tuttosport, i dialoghi fra il club ed i manager dell’azienda per capire se arriveranno altre somme tra quelle pattuite al momento della sottoscrizione della sponsorizzazione. L’Inter infatti, spiega il quotidiano, sta cercando di concentrare ogni pagamento verso l’attività di “main sponsor” della prima squadra, annullando gli altri servizi previsti dall’accordo. Per questo motivo, il nome Digitalbits è stato cancellato dal sito e non compare più sulle divise della squadra femminile e della Primavera. Ma per proseguire su questa strada serviranno altri pagamenti da parte dello sponsor altrimenti, scrive Tuttosport, l’Inter adotterà provvedimenti più drastici.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi