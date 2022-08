Correa e Dzeko male nelle amichevoli Inter, ma Inzaghi apprezza un lato – CdS

Correa e Dzeko sono stati poco più di due comparse nel precampionato dell’Inter. Nonostante ciò Inzaghi non è preoccupato dal loro rendimento e, al contrario, è contento di come siano ritornati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

BENE NONOSTANTE TUTTO – Un gol per Joaquin Correa, nessuno per Edin Dzeko. Questo il magrissimo bottino dei due attaccanti “di scorta” dell’Inter in questo precampionato, contando le sole amichevoli. Parlando di allenamenti congiunti bisogna aggiungerne due a testa, ma pure qui non sono dati eccellenti. Nonostante ciò Simone Inzaghi, stando al Corriere dello Sport, non è preoccupato per la condizione attuale di Correa e Dzeko. Né si è pentito di averli richiesti un anno fa o di non aver preso Paulo Dybala. Anzi: è contento del loro atteggiamento, perché si sono tagliati alcuni giorni di ferie per iniziare prima la preparazione. Durante la stagione serviranno anche Correa e Dzeko, anche perché Inzaghi spesso cambia le punte in coppia, e il tecnico è sicuro che il rendimento migliorerà.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti