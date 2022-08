Pinamonti, accordo Atalanta ‘datato’. Ma il Sassuolo ha un vantaggio – CdS

Per Pinamonti, come raccontato stamattina, il Sassuolo sta mettendo la freccia e sorpassando l’Atalanta (vedi articolo). Questo anche per un vantaggio da poter offrire all’Inter, che riporta il Corriere dello Sport.

L’OPZIONE – Il Sassuolo attende la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli (vedi articolo) per affondare il colpo su Andrea Pinamonti. Il Corriere dello Sport parla di base d’accordo fra Giuseppe Marotta e l’AD neroverde Giovanni Carnevali, solo da limare sulla parte legata ai bonus. L’attaccante ha un accordo con l’Atalanta, ma l’offerta da venti milioni di euro appare decisiva per spostare la trattativa. Non solo: il Sassuolo può anche concedere la recompra che l’Inter vuole mantenere su Pinamonti, a differenza dell’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti, Eleonora Trotta