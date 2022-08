Acerbi-Inter, Inzaghi non si oppone. Ma resiste altra idea per la difesa – TS

Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio, secondo Tuttosport rimane un’opzione per l’Inter, alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Ma per il club nerazzurro resiste un altro tipo di strategia

PROPOSTO – L’Inter è alla ricerca di un rinforzo per completare il reparto arretrato. Fra i possibili candidati, secondo Tuttosport, figura Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio e proposto ai nerazzurri: Inzaghi non si opporrebbe all’eventuale arrivo del centrale in forza ai biancocelesti, ma la società, per età e costi, al momento sembra orientata su un’altra strategia. Secondo il quotidiano, infatti, la dirigenza dell’Inter aspetterà le occasioni di mercato che si paleseranno a fine agosto.

Fonte: Tuttosport – F.M