Milan in vantaggio per Frattesi? Tonali aiuta contro l’Inter – Sky

Il Milan sta per avanzare la chiusura della cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Secondo Sky Sport i rossoneri guadagneranno circa 80 milioni di euro, inserendosi per Davide Frattesi. Inter avvertita.

DERBY – Sandro Tonali potrebbe aiutare il Milan con il suo addio per la corsa su Davide Frattesi. Il centrocampista rossonero passerà al Newcastle per 75 milioni di euro più 5 di bonus, questi soldi la dirigenza li vuole riutilizzare in parte per l’acquisto del calciatore del Sassuolo. Su Frattesi c’è anche l’Inter, che ha l’accordo totale con il giocatore, ma senza cessioni non può chiudere. Nessun aggiornamento per ora su Marcelo Brozovic e la partenza verso l’Al-Nassr o il Barcellona, adesso il Milan avrà maggiori libertà di acquisto.