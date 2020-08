Messi, il Barcellona ci prova ma lui è irremovibile: Inter con altre tre

Lionel Messi Barcellona-Villarreal

Messi vuole lasciare il Barcellona, nonostante i disperati tentativi del presidente Bartomeu e di tutta la dirigenza. Il quotidiano catalano Sport dà ormai per perso l’argentino, con l’Inter che sarebbe nella shortlist per ingaggiarlo anche se ovviamente non da sola.

DOVE VA? – Il grande dubbio di questo inizio di calciomercato è chi prenderà Lionel Messi (qui l’analisi). Dalla Spagna la prima pagina del quotidiano Sport esclude ripensamenti: “Trasferimento in vista. La decisione di Messi di andarsene dal Barcellona è irrevocabile e il giocatore, che non vuole entrare in battaglie legali, aspetta che si negozi la sua cessione. Il presidente Josep Maria Bartomeu non si dà per vinto, insiste di contare nel crack argentino e farà tutto il possibile perché cambi idea. Il Manchester City di Pep Guardiola è la squadra meglio posizionata per ingaggiare il blaugrana, però Manchester United, PSG e Inter si mantengono in corsa”.