Marotta specialista del mercato ‘a zero’: dopo Onana pronti due colpi – TS

Beppe Marotta è uno dei migliori dirigenti del panorama calcistico italiano. L’AD, secondo Tuttosport, è uno specialista dei colpi a parametro zero e lo sta dimostrando anche all’Inter.

A ZERO – Beppe Marotta sa bene come muoversi sul mercato, così come Piero Ausilio, e, nei suoi anni da dirigente, secondo Tuttosport, ha dimostrato di saper superare gli ostacoli puntando sui calciatori a parametro zero. Lo ha dimostrato alla Juventus, con l’acquisto di Pirlo che aprì il ciclo vincente dei bianconeri guidati da Conte. Il centrocampista non fu il solo “parametro zero” a brillare: Pogba, Khedira, Emre Can e Dani Alves sono altri nomi da citare. Anche all’Inter, il dirigente, è riuscito a lasciare il segno: gli è andata male con Godin ma l’acquisto di Calhanoglu è stata una grande intuizione. Adesso, l’AD, visti i paletti imposti da Suning, sta impostando un altro mercato fatto di occasioni: dopo l’arrivo di Onana a zero, si lavora su Mkhitaryan in uscita dalla Roma e, soprattutto, su Paulo Dybala.

Fonte: Tuttosport – F.M