Dybala, la Roma ci prova ma l’Inter resta in pole: l’offerta di Marotta – TS

Paulo Dybala e l’Inter. Secondo Tuttosport i nerazzurri sono in pole sull’argentino, su cui però c’è anche un tentativo della Roma

IN PUGNO – Il futuro di Paulo Dybala sembra essere a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, l’argentino è l’obiettivo numero uno di Marotta e dell’Inter. Secondo quanto riferisce il quotidiano, i nerazzurri sono in pole per l’argentino per cui presto formalizzeranno l’offerta: l’Inter offrirà un quadriennale a 5-5,5 milioni netti più 3 di bonus ed aspetta il sì del calciatore. Da battere però la concorrenza della Roma: ieri, Totti, ha speso parole importanti e spera di convincere l’argentino a sposare il progetto dei giallorossi, con Mourinho che lo accoglierebbe volentieri.

Fonte: Tuttosport – F.M