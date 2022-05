Barzaghi: «Dai giornali una campagna anti-Inter! Ecco la verità sul mercato»

Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, ha criticato fortemente le notizie delle ultime settimane riguardo le cessioni in casa Inter e ha chiarito la situazione mercato in uscita.

MERCATO IN USCITA – Marco Barzaghi critica molte notizie – in particolare dei quotidiani sportivi -, riguardo il mercato in uscita dell’Inter e chiarisce: «Continua la pesante campagna anti-Inter dei quotidiani sportivi: si parla solo dei possibili sacrifici dell’Inter! Giusto per chiarire la situazione: la società nerazzurra deve avere un saldo attivo di 60 milioni dal mercato e non è obbligata a sacrificare per forza uno dei suoi big. Se Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin lavoreranno bene in uscita vendendo bene i vari Andrea Pinamonti, Stevan de Vrij e forse Denzel Dumfries, tutto può essere risolto così, tanto meno Alessandro Bastoni che ha l’Inter tatuata sulla pelle e che non ci pensa nemmeno a una possibile cessione. Questo tipo di cessioni solo in caso di offerte clamorose a cui difficilmente puoi dire di no, un po’ come la scorsa estate, ma al momento non è arrivata nessuna offerta».